Renault: la R5 E-Tech bientôt disponible à la commande

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que deux premières versions de la Renault 5 E-Tech electric sont désormais disponibles à la commande.



La première sera commercialisée en 2025 avec une batterie de 40 kWh (autonomie urbaine jusqu'à 300 km).



La seconde est équipée d'une batterie de 52 kWh (autonomie confort jusqu'à 410 km WLTP), dont les commandes grand public ouvriront le 31 mai pour les versions 'techno' et 'iconic cinq'.



Le Losange rappelle que comme l'intégralité de la gamme de véhicules électriques Renault, la gamme Renault 5 E-Tech electric assemblée en France est éligible au bonus écologique 2024.





