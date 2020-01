Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la nouvelle Clio distinguée par Euro NCAP Cercle Finance • 08/01/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour que sa nouvelle Clio vient d'être désignée par Euro NCAP comme citadine la plus sûre des modèles testés par l'organisme en 2019, avec l'Audi A1. La citadine avait en effet remporté mi-2019 'la note maximale avec des résultats au plus haut niveau du marché, tous segments confondus'. 'Basée sur la toute nouvelle plateforme modulaire de l'Alliance CMF-B, Nouvelle Clio bénéficie d'une structure de caisse optimisée, de structures de sièges revisitées et de fixations de ceintures de sécurité prévues pour un maintien optimal de tous les occupants, de toutes les tailles, à toutes les places, avec des pré-tensions pyrotechniques et des limiteurs d'efforts', détaille le constructeur automobile.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.28%