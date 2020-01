Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la nomination de Luca de Meo confirmée Cercle Finance • 28/01/2020 à 18:33









(CercleFinance.com) - Renault annonce ce soir que son conseil d'administration, réuni sous la présidence de Jean-Dominique Senard, a décidé de nommer Luca de Meo en qualité de Directeur général de Renault SA, et de Président de Renault SAS, avec effet à compter du 1er juillet 2020. 'Le Conseil d'administration a considéré que Monsieur Luca de Meo par son parcours, par son expérience et par sa réussite dans ses précédentes fonctions, réunit toutes les qualités pour contribuer au développement et à la transformation du Groupe Renault dans toutes ses dimensions', indique le groupe. Clotilde Delbos, Directeur général de Renault S.A. par intérim continuera d'assumer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de Luca de Meo. 'Par ailleurs, le Conseil d'administration a donné un avis favorable à sa nomination aux fonctions de Directeur général adjoint de Renault S.A., à compter du 1er juillet 2020', indique encore Renault.

