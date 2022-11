Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: la Kangoo proposée en version électrique information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Renault annonce que son nouveau Renault Kangoo est désormais disponible en version 'E-Tech electric'. Les commandes seront ouvertes à compter du 1er décembre pour des livraisons aux clients prévues au cours du premier trimestre 2023.



Avec son moteur de 90 kW (120 ch), associé à une batterie de 45 kWh, le nouveau Renault Kangoo dispose d'une autonomie de 285 km WLTP, ou 430 km en cycle urbain.



Le véhicule est proposé en versions Equilibre et Techno. Le constructeur précise que le nouveau Kangoo E-Tech electric dispose aussi, avec la version DC 80 kW, d'une climatisation régulée bi-zone avec pompe à chaleur.





