Renault : la glissade ne s'arrête pas vers 29,2E, 27E en vue?

(CercleFinance.com) - La cassure des 32,2E (ligne de cou d'une tête/épaules sous 41,4E du 9 mars) ne pardonne pas et Renault ne se contente pas de combler le 'gap' des 29,17E du 13 novembre (c'était un point d'appui technique pour rebondir). La glissade qui s'amorce sous 29E pourrait se prolonger en direction de l'ex-zénith du 27E du 9 juin 2020.

