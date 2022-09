Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: La gamme Electric sur le marché Latino-américain information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Après avoir livré les premiers Kwid E-TECH Electric au Brésil en août dernier, Renault confirme le lancement de la voiture dans les autres pays d'Amérique latine au premier semestre 2023 (Colombie, Mexique, Argentine, Chili, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, République Dominicaine, Curaçao, Panama, Equateur, Pérou, Paraguay).



La gamme Renault E-TECH comprend des voitures particulières et des véhicules utilitaires 100 % électriques. En plus de Kwid E-TECH Electric présenté en avril 2022, Renault confirme l'arrivée de Mégane E-TECH Electric, Master E-TECH Electric et Kangoo E-TECH Electric en Amérique latine au premier semestre 2023.



' Les marchés électrifiés sont en plein essor et Renault est bien placé pour servir les clients avec des produits adaptés à leurs besoins. Notre gamme électrique E-TECH est en phase avec les aspirations des clients désireux de conduire des véhicules offrant de faibles coûts d'utilisation et une mobilité durable', déclare Fabrice Cambolive, Directeur Général Délégué de la marque Renault.





