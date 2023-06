Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: la future R5 dotée d'un chargeur bidirectionnel information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 12:49









(CercleFinance.com) - Renault fait sa voir que sa future Renault 5 électrique sera la première voiture de la marque dotée d'un chargeur embarqué bidirectionnel.



Combiné à la borne bidirectionnelle Mobilize Powerbox et au service Mobilize V2G, cet équipement permettra aux conducteurs de la Renault 5 de faire des économies sur la recharge et de réduire leur facture d'électricité globale grâce à la revente d'électricité sur le marché de l'énergie.



En outre, le contrat d'électricité Mobilize permettra de recharger la batterie de la voiture électrique avec de l'électricité neutre en carbone.



'Avec Mobilize V2G, le véhicule électrique devient une source d'énergie pour la maison et pour le réseau électrique, apportant une flexibilité supplémentaire, et facilitant l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique', indique Renault.





