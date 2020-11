Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la direction et les syndicats signent un accord Cercle Finance • 20/11/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - Renault indique qu'un accord intitulé 'Transformation des compétences dans les fonctions Globales' a été signé ce jour entre la direction et les organisations syndicales représentatives, CFE-CGC, CFDT, et FO. Selon le constructeur, cet accord répond aux trois thèmes abordés lors des cinq réunions de négociation avec toutes les organisations syndicales représentatives, à savoir le renfort des compétences afin de préparer les évolutions du monde de l'automobile, l'adaptation des effectifs sur le principe du volontariat et l'animation d'un dialogue social de proximité au sein des métiers.

