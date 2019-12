Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la désignation du directeur général progresse Cercle Finance • 11/12/2019 à 09:58









(CercleFinance.com) - Selon différentes sources de presse, dont Les Echos, le patron de Seat, Luca De Meo, serait le mieux placé des différents candidats au poste de directeur général de Renault, vacant depuis l'éviction de Thierry Bolloré. Lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu hier, rapporte le quotidien des affaires, MM. De Meo et Koller (le patron opérationnel de Faurecia) sont apparus comme les candidats les mieux placés, avec selon l'article un 'net avantage' pour le premier. Actuel directeur général de la filiale espagnole de Volkswagen, l'Italien Luca De Meo n'est certes ni ingénieur, ni français, mais il est francophone et a fait toute sa carrière - commencée chez Renault - dans l'automobile.

