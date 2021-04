Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la Dacia Spring proposée en location à prix Leclerc Cercle Finance • 06/04/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi que les premières Dacia Spring, sa dernière voiture 100% électrique, étaient arrivées dans le réseau des 510 agences de location que compte l'enseigne E.Leclerc. Le numéro un français de la distribution alimentaire - qui cherche historiquement à se démarquer par ses prix bas - compte proposer le véhicule à la location à un tarif de cinq euros par jour, sans engagement de durée, assurance et entretien inclus, est-il précisé dans un communiqué. Avec cette offre, qui propose les prix 'les plus abordables du marché', Leclerc dit vouloir accélérer l'expérience de l'électrique 'partout en France'. D'ici la fin du printemps, les agences de location E.Leclerc recevront l'ensemble des commandes de Dacia Spring et Renault ZOE, soit 3000 Dacia Spring et 1000 Renault ZOE. La citadine ZOE - le véhicule électrique le plus vendu en Europe en 2020 - sera proposée à un tarif de six euros par jour.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.83%