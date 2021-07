Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la contribution de Nissan rassure information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi que Nissan avait contribué à hauteur de 173 millions d'euros à ses résultats de deuxième trimestre. Cette annonce survient alors que Nissan a dévoilé aujourd'hui les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2021/2022, marqués par des volumes en hausse, un retour aux bénéfices et des prévisions relevées. Le constructeur automobile français - qui détient 43% de l'entreprise japonaise - a prévu, lui, de dévoiler ses résultats semestriels vendredi matin. Le titre progressait de plus de 4% mercredi en attendant cette publication, signant du même coup la plus forte hausse de l'indice CAC 40.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.86%