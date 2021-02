Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : la Captur maintenant déclinée en version R.S. Cercle Finance • 12/02/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé aujourd'hui que la Renault Captur allait être déclinée pour la première fois en finition 'R.S. Line', renforçant le 'caractère athlétique' du véhicule. Cette finition dispose d'un bouclier avant avec lame F1 etd'unegrille en nid d'abeille, d'un diffuseur d'air arrière gris, de vitres et lunette arrière surteintées, d'une double canule chromée et de jantes en alliage de 18 pouces Le Castellet. Un badge R.S. Line sur laporte de coffresigne cette version, précise le Losange.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.13%