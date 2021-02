Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : l'organisation interne évolue Cercle Finance • 05/02/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault annonce une évolution de son organisation avec la création de quatre businessunitsMarques : Renault, Dacia, Alpine etMobilize. En ligne avec cette évolution, la Direction de la Communication se réorganise également en se structurant d'une part autour des sujets Groupe Renault et de l'autre autour des sujets de marque. Lacommunication du Groupe Renault, sous la direction de Frédéric Texier, reste en charge desthématiquesCorporateet Alliance, annonce-t-elle. Pourlessujetsconcernantles marques ou les produits, une nouvelle direction a été créée sous la responsabilité de Christian Stein, précise le losange.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +6.06%