Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : l'ex-support des 28,2E bientôt à portée information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) -Renault bénéficie de l'enclenchement d'un programme de rachats d'actions (exécutable du 8 au 14 juin) portant sur un nombre maximum de 1.260.000 actions.

Le titre qui se hisse vers 27,8E se rapproche rapidement du 1er objectif qui était l'ex-plancher des 28,2E du 21/09 et 20/12/2021.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.79%