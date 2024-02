Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: l'emblématique R5 relancée en version électrique information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Renault a officiellement levé le voile lundi sur la nouvelle version électrique de sa petite citadine R5, initialement lancée en 1972 mais dont la production avait fini par être arrêtée en 1996.



Le véhicule, présenté à l'occasion du salon de l'automobile de Genève, doit être entièrement produit en France, avec l'objectif de le proposer à un prix d'entrée d'environ 25.000 euros.



La 'Renault 5 E-Tech electric' est censée incarner la stratégie de relance du groupe automobile, la 'Renaulution', ainsi que son renouveau industriel et le virage électrique de sa marque iconique.



Dans sa nouvelle version, la R5 affiche une silhouette SUV plus adaptée à la demande actuelle, tout en concentrant les technologies électrique et digitale en provenance d'Ampere, l'entité du groupe spécialisée dans l'électrification et les logiciels.



Sa batterie lui confère notamment une autonomie pouvant aller jusqu'à 400 kilomètres.



La firme au losange explique avoir imaginé une 'icône pop', un projet qui l' conduit à choisir le compositeur Jean-Michel Jarre pour mettre au point les ambiances sonores à bord, tout comme le son extérieur émis par le véhicule pour avertir les piétons



Lors de sa commercialisation, en six couleurs vives en 1972, la R5 avait immédiatement séduit les Français, notamment les femmes et les jeunes, une clientèle nouvelle pour l'époque.





