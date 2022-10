Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Renault: l'Atelier sur les Champs-Élysées fait peau neuve information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 12:41

(CercleFinance.com) - Cent douze ans après y avoir installé un premier showroom, Renault confirme sa présence sur la mythique avenue des Champs-Élysées à Paris et lance un vaste projet de rénovation de son Atelier, situé au numéro 53.



L'actuelle vitrine de la marque fermera ses portes au public le 7 novembre 2022. Un lieu éphémère sera ouvert le temps de cette rénovation au 33 avenue des Champs-Élysées.



Avec le renouvellement du bail de location pour 9 ans, Renault souhaite ainsi réaffirmer son positionnement au coeur de la plus belle avenue du monde.



Le site est destiné à être transformé pour offrir une nouvelle expérience client, symboliser le savoir-faire et l'excellence français, contribuer au projet de ' réenchantement ' des Champs-Élysées et devenir l'épicentre de l'organisation Retail Renault Group Paris intramuros.



Un chantier d'environ deux ans sera nécessaire. À sa réouverture en 2024, les visiteurs et clients pourront découvrir un laboratoire d'expériences regroupant toutes les solutions de mobilité de la marque.



Le projet et le nouveau nom de l'Atelier Renault seront prochainement dévoilés.