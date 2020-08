Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : l'appétit pour le risque revient en force, +6% Cercle Finance • 24/08/2020 à 17:17









(CercleFinance.com) - Renault bénéficie d'un retour de l'appétit pour le risque qui revient en force comme le démontre une hausse de +6% vers 23,4E. Le titre se dirige vers le re-test d'une résistance oblique majeure unissant les 2 précédents sommets inscrits à 26,5 et 25,6E les 5 juin et 23 juillet.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +6.38%