Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: l'Alpine A290 proposée à partir de 38.700 euros information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi l'ouverture des commandes pour l'Alpine A290, sa nouvelle citadine électrique, dont il a également dévoilé les tarifs pour la France.



Cette petite voiture de cinq portes et de cinq places sera proposée à partir de 38.700 euros dans sa version affichant une puissance de 180 chevaux et une batterie de 52 kWh.



Équipée là encore d'une motorisation 180 chevaux, l'A290 GT Premium se distinguera par ses équipements haut de gamme qui la positionneront à un prix de 41.900 euros.



L'A290 GT Performance, qui se caractérisera par sa puissance et sa conduite sportive avec un moteur électrique 220 chevaux permettant un temps d'accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse maximale de 170 km/h sera, elle, commercialisée à partir de 41.700 euros.



Enfin, l'A290 GTS - censée associer les équipements de l'A290 GT Premium et la motorisation la plus puissante de 220 chevaux - affichera un prix à compter de 44.700 euros.





Valeurs associées RENAULT 44,47 EUR Euronext Paris +2,84%