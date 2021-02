Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : l'Alpine 110, 'voiture de sport de l'année' Cercle Finance • 12/02/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé que l'Alpine A110 avait remporté une nouvelle fois le prestigieux Prix de la ' Meilleure voiture 2021 '. Les lecteurs du magazine allemand 'Auto,motorundsport' ont en effet désigné la voiture comme gagnante dans la catégorie ' voiture de sport ', fait savoir le Losange.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.13%