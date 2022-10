Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Kangoo passe à l'électrique avec la version E-Tech information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 09:46









(CercleFinance.com) - Renault annonce aujourd'hui le lancement de la Kangoo électrique, avec sa version E-Tech.



Selon le Losange, cette nouvelle version électrique dispose 'd'une habitabilité et d'un espace de chargement record adapté aux professionnels comme aux particuliers'.



La Kangoo E-Tech est proposée avec un moteur de 90kW (120 ch), associé à une batterie de 45 kWh qui lui offre une autonomie de 285 km.



La Renault Kangoo E-Tech Electric sera révélée en première mondiale le 17 octobre prochain à l'occasion du Mondial de l'automobile de Paris.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.33%