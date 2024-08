Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Jack Doohan nommé pilote officiel Alpine pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que BWT Alpine F1 Team a promu son pilote de réserve Jack Doohan en tant que pilote de course pour la saison 2025 du Championnat du Monde FIA de Formule 1.



Jack rejoindra Pierre Gasly, déjà signé et annoncé, au sein du duo de l'écurie la saison prochaine et deviendra le premier espoir de l'Alpine Academy à obtenir un baquet avec l'équipe.



'Pierre et Jack offrent à l'écurie un équilibre entre jeunesse et expérience dans un équipage orienté vers la construction d'un avenir prospère', souligne l'équipe.



Fils du légendaire Mick Doohan, quintuple champion du monde de vitesse moto 500 cm3, l'Australien âgé de vingt-et-un ans a été le réserviste de l'équipe ces deux dernières années après un parcours réussi au sein des formules internationales de promotion monoplace.







