Renault: investissement pour un nouveau SUV au Brésil

(CercleFinance.com) - Renault do Brasil fait part d'un investissement de 350 millions d'euros pour la production d'un nouveau SUV du segment C sur la nouvelle plateforme modulaire du groupe, comme Kardian, nouveau véhicule qui sera doté d'un moteur hybride.



La production de ce SUV, qui sera exporté vers d'autres pays d'Amérique latine, sera initiée dans l'usine de Curitiba Veiculos de Passeio du complexe industriel Ayrton Senna, à São José dos Pinhais dans l'État du Paraná.



'Ce nouvel investissement porte l'investissement total dans notre site de production du Brésil à 850 millions d'euros depuis 2021, ce qui témoigne de la force de notre engagement dans ce pays', souligne Ricardo Gondo, président de Renault do Brasil.





