Renault: investissement de CMA CGM dans Flexis SAS

(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de l'arrivée de CMA CGM Group au sein de Flexis SAS, sa coentreprise fondée le mois dernier avec Volvo Group, et dédiée au développement de la prochaine génération de fourgons électriques, à produire dans l'usine de Sandouville.



CMA CGM, à travers son fonds d'énergie PULSE, prend une participation de 10% dans Flexis SAS et investira jusqu'à 120 millions d'euros d'ici 2026, tandis que Volvo et Renault prévoient d'investir respectivement 300 millions au cours des trois prochaines années.



Philippe Divry est nommé CEO et Krishnan Sundararajan COO de cette nouvelle société qui 'combine l'expertise industrielle de constructeurs automobiles de classe mondiale et le savoir-faire de l'entreprise numéro un de la logistique automobile', selon Renault.





