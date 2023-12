Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: investissement d'Otro Capital dans Alpine Racing information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la finalisation de l'opération annoncée le 26 juin dernier, consistant en l'investissement de 200 millions d'euros au capital d'Alpine Racing Ltd par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24%.



Dans le cadre de cette opération, qui vise à soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1, Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, a rejoint le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.



La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars. Elle permettra à Alpine de se développer dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l'hospitalité, la gestion des droits commerciaux, les licences et le merchandising.





