Renault : inscrit huit points au GP de F1 d'Azerbaïdjan

(CercleFinance.com) - Alpine F1 Team a inscrit huit points au Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan, Fernando Alonso gagnant quatre positions dans les deux derniers tours pour couper la ligne d'arrivée en 6e position. Le pilote espagnol, déjà double champion du monde avec le Losange en 2005 et 2006, signe ainsi son meilleur résultat depuis son retour à la compétition dans la catégorie reine du sport automobile cette année. En revanche, son coéquipier Esteban Ocon a dû abandonner en raison d'une perte de puissance en début de course. Alpine F1 Team occupe actuellement la 7e place du championnat constructeurs tandis que Fernando Alonso et Esteban Ocon occupent respectivement les 11e et 12e place du championnat pilotes.

