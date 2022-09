Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : incursion sous 31E, surveiller 27,4E information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 13:36









(CercleFinance.com) - Renault effectue une incursion sous 31E (ex-zénith du 27 août) qui n'est guère alarmante et ne remet pas en cause la tendance haussière.

Un pullback sous 30E serait à surveiller, une dynamique plus baissière s'enclencherait sous 27,4E (ex plancher du 26 août et ex-zénith du 8 juin).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.19%