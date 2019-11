Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : inaugure son 1er concept store 'Renault City' Cercle Finance • 15/11/2019 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le Groupe, en partenariat avec le Groupe Sofibrie a inauguré son premier concept store ' Renault City ' au centre commercial de Val d'Europe, en Seine-et-Marne. ' Les visiteurs peuvent découvrir les dernières nouveautés de la marque Renault à travers un parcours physique et digital spécifiquement conçu pour Renault City ' indique le groupe. Ouvert 7 jours sur 7, cet espace de 145 m2 accueille les visiteurs de 10h00 à 21h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 20h00 le dimanche. Renault va étudier les résultats de ce premier concept store pour déployer ce format dans d'autres centres commerciaux ou lieux de forte fréquentation en France.

