Renault : Hyvia va lancer un Master à l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Hyvia, filiale de Renault dédiée à la mobilité hydrogène, dévoile aujourd'hui le prototype Renault Master Van H2-TECH. Ce grand fourgon propose 12m3 de capacité de chargement avec une autonomie de 500km sans émission de CO2. Equipé d'une pile à combustible de 30 kW, le fourgon sera disponible dès 2022. Hyvia a également dévoilé un prototype de station de recharge à hydrogène. 'Cette station permettra de proposer des solutions de distribution d'hydrogène là où les infrastructures sont encore en développement ', indique la société.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.50%