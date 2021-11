Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Hyvia dévoile deux nouveaux véhicules à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Née de la rencontre de Renault Group et de Plug Power, spécialiste mondial des solutions hydrogène, la société Hyvia s'apprête à dévoiler deux nouveaux prototypes de véhicules utilitaires légers à hydrogène avec zéro émission de CO₂, une autonomie accrue et un temps de recharge de 5 minutes, annonce aujourd'hui Renault. Ces deux véhicules - soit un Renault Master Châssis Cabine H2-TECH et un Renault Master City Bus H2-TECH - seront présentés dans les prochains jours, à l'occasion du salon Eurexpo de Lyon et du salon des Maires, à Paris. Le premier offre une autonomie d'environ 250 km et de nombreuses possibilités de transformations sur-mesure avec un espace de chargement de 19 m³, tandis que le second peut transporter jusqu'à 15 passagers avec une autonomie d'environ 300 km. Equipés d'une pile à combustible de 30kW, les deux véhicules seront disponibles en 2022 avec des solutions de production et de distribution d'hydrogène vert, promet le Losange.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.37%