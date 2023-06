Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : hausse des ventes et rebond au-delà de 32,5E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Renault a enregistré en mai une hausse de +18% de ses ventes (sur 12 mois) et le cours rebondit au-delà de 32,5E dans le cadre de l'ébauche d'un double creux sur 31,35/31,30E les 4 puis 31 mai.

La tendance ne repasse pas haussière pour autant, il faudrait refranchir la récente résistance des 33,8E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.36%