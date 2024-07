Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: hausse de près de 2% des ventes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part au titre du premier semestre 2024, d'une hausse de 1,9% de ses ventes globales pour atteindre 1.154.700 véhicules, tirées par l'Europe où ses volumes ont augmenté de 6,7% à 847.623, surperformant un marché en hausse de 5,5%.



Toujours en Europe, la marque Renault proprement-dite a enregistré 535.238 véhicules vendus, en progression de 8,2% et confirmant sa place de troisième marque de la région, tandis que les ventes de la marque Dacia ont augmenté de 4% à 309.816.



La part des véhicules électrifiés s'est accrue de 4,3 points à 29,6%, une performance qui 's'explique notamment par le succès des motorisations hybrides, dont les ventes augmentent très fortement (+59,6% par rapport au premier semestre 2023)'.





