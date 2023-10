Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: hausse de 11% des ventes au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 07:45









(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales de la marque Renault atteignent 356 747 unités au 3ème trimestre 2023, en hausse de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2022.



Sur les 9 premiers mois de l'année, Renault a vendu 1 128 885 véhicules, soit +11 % par rapport à 2022.



Renault est la deuxième marque la plus vendue en Europe en 2023 avec une croissance de 25 % au 3ème trimestre et de 22 % depuis le début de l'année (726 938 immatriculations). Renault surperforme sur le segment C avec une hausse de 36 % depuis le début de l'année.



Renault confirme sa position de leader sur le marché français, tant sur le VP avec 206 734 ventes (+18 % vs 2022), que sur le VU avec 80 422 ventes (+12 %).



Austral prend la tête du segment C-SUV avec 22 700 immatriculations.

Renault annoncera son ' international game plan 2027 ' le 25 octobre 2023.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris 0.00%