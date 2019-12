Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : H. Poupart-Lafarge à la direction opérationnelle ? Cercle Finance • 06/12/2019 à 09:43









(CercleFinance.com) - Selon BFM Business, les candidats au remplacement de Thierry Bolloré à la direction générale (DG) de Renault sont maintenant trois. On savait déjà que le patron de Faurecia, Patrick Koller, et celui de Seat, Luca De Meo, étaient sur les rangs. Mais le PDG de l'équipementier ferroviaire Alstom, Henri Poupart-Lafarge, quoique sans expérience automobile, aurait été approché 'il y a quelques semaines'. Il est intéressé, rapporte le média, et l'Etat français lui serait d'ailleurs favorable. 'Depuis qu'il s'est séparé de son patron Thierry Bolloré, Renault cherche un nouveau directeur général capable de cohabiter avec le président, Jean-Dominique Senard', rappelle BFM Business. Ce sujet sera au menu du prochain conseil d'administration du constructeur automobile au losange, qui se tiendra mardi. A suivre.

