RENAULT : Guillaume Jolit nommé Directeur de la Communication Produit

(AOF) - Guillaume Jolit a été nommé Directeur de la Communication Produit Renault à compter du 25 mai dernier. Sous la responsabilité de Christian Stein, Directeur de la Communication des Marques de Renault Group et de la marque Renault, Guillaume Jolit aura en charge les lancements des nouveautés produit Renault au niveau global et sera également responsable des relations presse pour les médias français, épaulé par l'équipe d'attachés de presse de la marque.

Titulaire d'un Master 2 en Information et Communication obtenu à la Sorbonne Paris IV, Guillaume Jolit a commencé sa carrière dans l'automobile en tant qu'Assistant presse chez Seat.

Spécialisé dans la Communication Presse et les Relations Publiques, il a occupé différents postes pour Audi en France et au siège d'Audi AG. De 2011 à 2014, il occupe le poste de responsable des Partenariats, Ambassadeurs, Placement de produits et Programme de mécénat culturel pour le constructeur Audi en France.

Toujours au sein du groupe Volkswagen Group France, il occupe ensuite le poste de responsable des Relations Presse et Relations Publiques pour le constructeur ŠKODA de 2014 à 2019 et pour le constructeur Audi à partir de 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.