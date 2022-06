Renault Group et Atos s'associent dans la collecte des données industrielles à grande échelle

(AOF) - Renault Group et Atos lancent une solution de collecte de données industrielles pour accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique et leur passage à l’industrie 4.0. " Cette solution permet de collecter et de structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d’optimiser leur performance opérationnelle et au final, la qualité des produits ", expliquent les deux groupes.

Développée par le constructeur automobile et déjà déployée au sein de ses usines, cette solution est désormais industrialisée, modularisée et commercialisée par le leader du numérique.

Grâce à elle, Renault Group économise d'ores et déjà 80 millions d'euros par an et ambitionne de la déployer dans ses 35 usines soit 22 000 équipements à horizon 2023 et de générer une économie de 200 millions d'euros par an.