Renault : grimpe vers 34,1E

(CercleFinance.com) - Renault est bien installé en tête du CAC40: le titre grimpe de +5% vers 34,1E, effaçant les pertes des 2 précédentes séances.

Le palier des 32E a servi de palier de soutien mais cela ne change rien au fait que le titre dessine l'ébauche d'un triple-top sous 34,6E les 30/07 puis 16/11/2021 puis 6 janvier 2022.





