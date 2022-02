Renault: Goldman Sachs réitère son opinion sur le titre information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Renault a accueilli des analystes et des investisseurs ces deux derniers jours pour tester la Mégane E-Tech. Dans le cadre de cet événement, des présentations techniques ont expliqué en détail comment Renault a atteint son objectif de 2 milliards d'euros d'économies de dépenses d'investissement et de R&D (présenté dans le plan Renaulution) en l'espace de deux ans, soit un an plus tôt que prévu, ce qui a permis de réduire de 40 % les dépenses d'investissement et de recherche et développement indique ce matin les analystes de Goldman Sachs.



' L'ingénierie a joué un rôle clé dans les réductions de coûts - Renault a déjà mis en oeuvre une réduction de 20% de la part de l'ingénierie, et une réduction de 50% est prévue d'ici 2024. La part de l'ingénierie comprend des centres RTX à moindre coût en Inde, en Roumanie, en Amérique du Sud et en Espagne ' indique le bureau d'analyse.



' Le plan et la réalisation d'économies permettront à ces centres d'augmenter leur contribution à 50% de l'ingénierie totale (contre une vingtaine aujourd'hui) '.



' Renault a une grande ambition pour la nouvelle Mégane qui, selon nous, peut apporter des éléments significatifs aux bénéfices, comme les lancements de la Mégane dans le passé '.



Suite à ces journées, Goldman Sachs confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 46 E.