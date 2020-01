Renault : Gilles Le Borgne arrive dans le groupe

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce la nomination de Gilles Le Borgne au poste de directeur de l'ingénierie et membre du Comité Exécutif Groupe (CEG). Il sera rattaché à Clotilde Delbos, directeur général par intérim.

' Gaspar Gascon Abellan a décidé de quitter l'entreprise afin de poursuivre des projets personnels ' indique le groupe.

' L'arrivée de Gilles Le Borgne à la direction de l'ensemble des équipes d'ingénierie produits du Groupe Renault, va permettre d'accélérer la transformation de notre ingénierie et de consolider efficacement notre R&D dans un contexte d'enjeux technologiques forts et d'évolutions rapides des réglementations environnementales en Europe et dans le Monde ' a déclaré Clotilde Delbos.

' Après plus de trente années passées dans le Groupe PSA, Gilles Le Borgne est reconnu comme l'un des grands experts français les plus complets en matière d'ingénierie et de conception de véhicules '.