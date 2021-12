Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : 'gap' sous 29,4E, rechute sous les 29E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - Renault ouvre un 'gap' sous 29,4E, rechute sous les 29E, en direction des 28,45E/28,12E, le support du 30/11 et 20/09, l'ex résistance du 23/07 au 27/10/2020





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.17%