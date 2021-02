Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : 'gap' de rupture, -8% vers 36,4E Cercle Finance • 19/02/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Renault ouvre un 'gap' de rupture sous 39,4E et chute de -8% jusque vers 36,4E: le groupe annonce des ventes en baisse de -21% en 2020, Nissan accuse une perte de 4,9MdsE et l'année 2021 reste placée sous le signe de la pénurie de composants électroniques. Renault est tout proche de la fermeture du 'gap' des 36,22E du 2 février et devrait retrouver du soutien vers 35,1E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.47%