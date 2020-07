Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : gains de parts de marchés en France Cercle Finance • 01/07/2020 à 14:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault revendique en France, des immatriculations VP + VU (voitures particulières et véhicules utilitaires) à 242.534 unités sur le premier semestre, en recul de 36,1%. Sa part de marché s'établit néanmoins à 27,2% sur la période (+0,5 point). La marque Renault proprement dite affiche une progression de 1,4 point sur le marché des voitures particulières en France, à 20,4% de part de marché, 'grâce notamment au succès de ses modèles à forts volumes, tous récemment renouvelés'.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.28%