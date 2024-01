Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: forte hausse des ventes dans le monde (+9%) information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 08:09









(CercleFinance.com) - Renault Group enregistre une forte hausse de ses ventes au niveau mondial : + 9 % par rapport à 2022, et un total de 2 235 345 véhicules sur l'exercice.



La marque Renault enregistre une croissance de 9,4 % avec 1 548 748 véhicules vendus en 2023 dans le monde. Renault est la marque française la plus vendue dans le monde.



En Europe, Renault signe une excellente progression et surperforme le marché : + 19,3 % versus 2022.



La marque Dacia réalise une croissance de 14,7 % avec 658 321 unités vendues en 2023 et la marque Alpine affiche une croissance de 22,1 % avec 4 328 véhicules vendus.



Renault Group se hisse à la 3ème place des constructeurs automobiles en Europe.



En Europe, la marque prend la 3ème place des véhicules électrifiés grâce à Mégane E-Tech electric qui réalise 2,2 % du marché électrique (Austral, Clio et Captur dans le top 10 des véhicules hybrides en Europe).



Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe représente 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2023. 2024 sera une année riche en lancements commerciaux avec 10 nouveaux modèles.







Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.06%