Renault: forte contribution de Nissan aux résultats information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Renault a estimé jeudi la contribution de son allié Nissan à ses propres résultats de 3ème trimestre à 654 millions d'euros, un niveau exceptionnellement élevé au regard des chiffres passés.



Nissan a dévoilé aujourd'hui les résultats du second trimestre de son exercice fiscal décalé 2023/2024, couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, une publication saluée par une hausse de près de 4% en Bourse de Tokyo.



A titre de comparaison, sa contribution aux résultats de Renault s'était plutôt établie, au cours des derniers trimestres, entre 174 et 311 millions d'euros.



Cette annonce intervient alors que Renault et Nissan ont scellé hier l'entrée en vigueur des nouveaux termes de leur alliance, prévoyant un rééquilibrage de leur participation croisée, qui se bornera désormais à 15%.



A la Bourse de Paris, l'action Renault avançait de 0,3% jeudi matin suite à ces informations.





