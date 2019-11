Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Fitch abaisse la perspective associée à sa note Cercle Finance • 14/11/2019 à 09:55









(CercleFinance.com) - Si elle a confirmé hier la note 'BBB' de la dette de Renault, l'agence de notation crédit Fitch Ratings a abaissé la perspective qui y est associée de 'stable' à 'négative', ce qui peut présager d'une dégradation. En substance, Fitch explique sa décision par la détérioration de la rentabilité et de la génération de cash du constructeur automobile français alors que la conjoncture économique se dégrade, dans un contexte (lié notamment à la réduction des émissions des véhicules, et aux voitures électriques sinon autonomes) qui va nécessiter des investissements importants. Sans oublier l'incertitude qui entoure maintenant l'alliance formée avec Nissan.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.94%