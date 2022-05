Renault: étude de deux pôles d'excellence spécialisés information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan stratégique, Renault indique étudier la création de deux pôles d'excellence spécialisés dans les véhicules électriques, d'une part, et les moteurs et boites de vitesses thermiques et hybrides de nouvelles générations E-TECH, d'autre part.



L'entité véhicule électrique pourrait rassembler plus de 10.000 salariés en France à horizon 2023. Elle serait dotée d'un business model adapté aux spécificités de l'électrique et aurait vocation à nouer des partenariats dans les nouvelles technologies ou les services.



De son côté, l'entité powertrain s'appuierait sur le savoir-faire d'environ 10 000 salariés hors de France à horizon 2023 et aurait vocation à développer des partenariats industriels et technologiques à la pointe du secteur.