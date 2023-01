Renault et Nissan posent les nouvelle bases de leur partenariat

Par ailleurs, Nissan investirait dans Ampere, le pure player de l'électrique et du software fondé par Renault Group, dans le but de devenir un actionnaire stratégique.

Renault donnerait instruction au fiduciaire de vendre ces actions Nissan si les conditions économiques sont raisonnables pour Renault Group, dans le cadre d'un processus organisé et ordonné, mais il n'aurait aucune obligation de vendre ses actions dans un délai spécifique prédéterminé.

Renault transférerait 28,4% des actions de Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seraient "neutralisés" pour la plupart des décisions, mais où les droits économiques (dividendes et produits de vente des actions) bénéficieraient toujours entièrement à Renault jusqu'à la vente de ces actions.

(AOF) - Le constructeur automobile Renault a annoncé lundi avoir conclu un accord avec son homologue japonais Nissan. "L'ambition est de renforcer les liens de l'Alliance et de maximiser la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes", précise un communiqué de presse. A travers cet accord, les deux entités conserveraient une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations.

