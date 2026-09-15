Renault et Geely vont investir €319 mlns supplémentaires au Brésil

(Bien lire 2027 au §2)
Renault Geely do Brasil, co-entreprise entre le groupe au losange et le constructeur automobile chinois, a annoncé mardi un nouvel investissement de 319 millions d'euros au Brésil, renforçant le partenariat industriel local entre les deux groupes.
Cet investissement porte à 899 millions d'euros l'investissement total de la JV détenue à 26,4% par Geely et pour le reste par Renault, entre 2025 et 2027, est-il précisé dans un communiqué.
(Gilles Guillaume)
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