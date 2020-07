Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : équipe Suez en bennes électriques Cercle Finance • 10/07/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa collaboration avec Renault Trucks, Suez fait part de la mise en exploitation du premier Renault Trucks D Wide Z.E. (26 tonnes) 100% électrique, dès juillet 2020 sur plusieurs contrats de collecte des déchets en Ile-de-France. 'Cette benne nouvelle génération assurera un service de collecte en zone urbaine sans aucune émission de polluants ni de CO2 à l'usage, tout en garantissant une tournée plus silencieuse', affirme le groupe de services aux collectivités. Dans le cadre de ce partenariat, les équipes de Renault Trucks assureront la formation des conducteurs de Suez et réaliseront la maintenance du véhicule. Elles interviendront un à deux jours par mois sur le camion.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.57%