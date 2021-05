Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Envision devrait construire une usine à Douai Cercle Finance • 31/05/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le groupe chinois Envision devrait implanter à Douai dans le Nord de la France une usine de batteries électriques pour fournir le site de Renault selon une information du Figaro. Cette nouvelle usine permettrait la création de 2.000 emplois d'ici à 2025 indique le quotidien. Une autre source nommée par La Voix du Nord parle de plus de 1500 emplois. Le conseil régional et l'agglomération de Douai devraient participer au tour de table financier pour la réalisation de cette usine ' avec un investissement massif, de plusieurs dizaines de millions d'euros ', selon les informations de La Voix du Nord. ' Envision avait annoncé en septembre 2020 son désir de s'implanter en France, tandis que le directeur général de Renault, Luca de Meo, a annoncé que son pôle de fabrication de voitures électriques dans le Nord pouvait ' devenir le plus grand d'Europe ' indique Invest Securities. ' Pour mémoire, Envision, a acheté AESC, la division de batteries électriques de Nissan, et voudrait aussi construire une usine de batteries en Grande Bretagne ' rajoute l'analyste.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.51%