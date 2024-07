Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: entrée dans la Coalition New Energies information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Renault Group indique rejoindre la Coalition New Energies pour le transport et la logistique, entendant collaborer avec des experts du secteur pour développer des solutions innovantes et durables, pour le fret et l'utilisation de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement.



'L'engagement de Renault Group en faveur de la décarbonation est en ligne avec celui de la Coalition New Energies, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement', explique le constructeur.



Fondée en décembre 2019 par Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM Group, la Coalition New Energies comprend notamment comme membres actuels Airbus, Air Liquide, ArcelorMittal, AWS, Carrefour, Engie, Michelin, Rolls Royce, TotalEnergies et Veolia.





Valeurs associées RENAULT 50,52 EUR Euronext Paris +0,44%